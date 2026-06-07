В понеделник граждани са предали в районното управление двете превозни средства, които били изоставени на улица в квартал "Каменица 1“ в Пловдив.

Към днешна дата обаче велосипедите не са потърсени и се съхраняват в сградата на Четвърто РУ на ул. "Мали Богдан“ № 3.

Техните собственици могат да си ги получат, след като удостоверят начин на придобиване или опишат характерни белези. Служебният телефон за връзка е 032/932 004.