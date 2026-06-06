Служебните кучета на Съвместното командване на специалните операции (СКСО) се превърнаха в голямата атракция в самия финал на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги "Хемус 2026". Четириногите бойци силно впечатлиха посетителите и чуждестранните делегации с брутална дисциплина, перфектно послушание и светкавични тактически действия, съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната за Plovdiv24.bg.

Пълна синхронизация: Какво показаха кучетата на Специалните сили?

Демонстрацията на специално обучените кучета доказа защо те са смятани за оръжие от последно поколение, което нито една технология не може да замени. По време на динамичното шоу бяха демонстрирани:

Преодоляване на сложни препятствия под тактически огън и в силно агресивна среда.

Безупречно изпълнение на команди само с жестове и шепот от техните водачи.

Задържане на въоръжен нарушител – кучетата демонстрираха зашеметяваща скорост, захапка и способност да неутрализират целта за секунди, без да се влияят от стрес или страничен шум.

Благодарение на своята желязна подготовка, бърза реакция и абсолютна надеждност, служебните кучета остават незаменим партньор на военнослужещите при изпълнението на най-опасните специални задачи, коментираха експерти от сектора.

Официален край на "Хемус 2026"

Веднага след зрелищната демонстрация се състоя и официалната церемония по закриването на 17-ото издание на престижния военен форум. Организаторите връчиха сертификати на всички участници и изложители, които през последните дни показаха най-новото от света на отбранителната индустрия, високите технологии и сигурността.