Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе поредица от работни срещи с представители на водещи компании от отбранителната индустрия в рамките на Международното изложение "Хемус 2026“.

Обсъдени бяха индустриалното сътрудничество, активирането на механизмите за европейско финансиране и насърчаването на инвестициите в сектора, както и възможностите за задълбочаване на партньорството между държавата и бизнеса, съобщиха за Plovdiv24.bg от министерството.

Акцент беше поставен върху необходимостта от пълноценно използване на всички механизми за подкрепа на Европейския съюз, включително инструмента SAFE, с цел допълване на националния ресурс и осигуряване на устойчиво развитие на сектора. В рамките на него се откриват нови възможности в областта на дигитализацията, иновациите и киберсигурността, както и потенциал за индустриално сътрудничество и проекти в отбранителната сфера.

Подчертано беше, че тези инструменти позволяват по-гъвкаво структуриране на проектите при запазване на техния отбранителен характер. Акцент беше поставен върху стратегическия ефект – укрепване на европейските вериги на доставки и по-доброто интегриране на България в производствените процеси като надежден индустриален партньор.

Вицепремиерът заяви, че правителството подкрепя и насърчава инвестициите в България чрез новото специализирано звено към Министерския съвет, с цел ускоряване на икономическата трансформация, промяна на модела и привличане на повече високостойностни инвестиции.

Насърчаваме нашите партньори да укрепват веригите на доставки и да включват повече български подизпълнители в проектите. В условията на повишена геополитическа несигурност това е особено важно. Препоръката на европейските партньори е повече дейности да се изпълняват вътрешно, за да се съкращават логистичните срокове и транспортните процеси. Това създава логика за по-широко използване на местни доставчици, което укрепва веригите на стойността, националния интерес и сигурността на проектите, заяви Пулев.

Отбелязано беше още, че българската отбранителна индустрия разполага със значителен производствен капацитет и има съществен принос към икономическото развитие. Част от предприятията са структуроопределящи за цели региони, а заетите в сектора надхвърлят 70 хил. души.

Представителите на компаниите приветстваха диалога с правителството и обсъдиха възможностите за разширяване на производството, внедряване на нови технологии и засилване на експортния потенциал на сектора.