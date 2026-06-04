Тежка загуба претърпя кметът на Пловдив Костадин Димитров. Майка му - уважаваният стоматолог д-р Димка Димитрова, е починала вчера.

Бащата на пловдивския градоначалник също е бил лекар по лицево-челюстна хирургия. Кметът се гордее с родителите си, разказвайки, че са го научили на упоритост, воля и дисциплина.

Поклонението пред тленните й останки е в събота, 6 юни. Заради кончината на майка си Костадин Димитров няма да празнува рождения си ден, който е утре, когато кметът ще навърши 51 години.

Екипът на Plovdiv24.bg поднася съболезнования на близките и роднините на д-р Димка Димитрова.