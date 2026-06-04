Пловдив става домакин на второто издание на фестивала "Сцени на Марица“, който събира артисти от България и чужбина, за да представи богатото културно наследство на различните етнически общности и дейността на чуждестранните културни центрове у нас. Събитието се организира от Народно читалище "Христо Г. Данов 1904 г.“ и Музикална къща "Престо“ с подкрепата на район "Централен“ към Община Пловдив.

Платформата на фестивала обединява на една сцена деца и възрастни, любители и доказани професионалисти.

Концепция и послание на фестивала

Основната цел на "Сцени на Марица“ е да покаже изкуството като мост между традициите. През тази година в проявите се включват участници от България, Испания, Бразилия, Румъния, Турция, Куба, Гърция, Швейцария и други държави. Програмата обхваща музикални, театрални, танцови и поетични събития, както и визуални изкуства. Пространството около реката се използва като исторически символ за обмен на ценности, пренесен в съвременния контекст на Пловдив, където различните култури водят активен диалог помежду си.

Юбилеен концерт в Голямата базилика

В рамките на празничните събития ще бъде отбелязана 70-годишнината на известния цигулар маестро Мичо Димитров, който е почетен гражданин на Пловдив. Големият симфоничен концерт по този повод ще се състои на 5 юни от 19:00 часа в пространството на Голямата базилика. През следващите дни фестивалните прояви ще обхванат още няколко от емблематичните отворени сцени в града.

Програма на събитията

4 юни, 18:00 часа (Библиотека на НЧ "Христо Г. Данов 1904 г.“): Представяне на музикално-поетичната програма "Докоснат от Бог“, посветена на 100 години от рождението на музикалния гений на XX век Васко Абаджиев. В събитието с автор Емилия Цанкова участват Мичо Димитров (цигулка), Анна Танчева (актриса) и Ирен Капеловска (пиано).

5 юни, 18:00 часа (Зала "Съединение“ на Регионалния исторически музей): Концерт на млади музикални таланти.

6 юни, 11:00 часа (Сцена на Римския стадион): Начало на традиционния концерт "Приятелство“ с участие на деца и младежи от читалища, музикални школи и училища от Пловдив и страната, както и представители на различни етноси.

6 юни, 16:00 часа (Градинка "Седмото тепе“): Провеждане на артистични работилници за жителите и гостите на града.

6 юни, 17:00 часа (Сцена на Римския стадион): Представяне на театралната постановка за деца "Изгубената фея“.

6 юни, 17:45 часа (Сцена на Римския стадион): Литературна вечер на азербайджански и турски език с превод на български, организирана от Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и студентския Клуб по тюркски езици и култури.

6 юни, 18:15 часа (Сцена на Римския стадион): Музикални изпълнения на вокален ансамбъл Pro Belcanto към АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив с диригент Алия Хансе, етно хор "Зефира“ към НЧ "Христо Г. Данов 1904 г.“ с диригент Силвия Методиева и джаз дуото Илко Василев и Николай Нейчев.

6 юни, 20:30 часа (Стария град): Фестивална вечер на сцената на бар "Малките конюшни“.

Културни партньори и достъп

В многообразната програма на фестивала взимат участие още голям брой представители на местни културни институции и организации. Сред тях са читалище "Шалом Алейхим 1945 г.“, НЧ "Мустафа Кемал Ататюрк 2003 г.“, ученици от Националното училище за музикално и танцово изкуство (НУМТИ) "Добрин Петков“, както и вокална група "Йеразанг“ към СУ "Св. Климент Охридски“. Всички прояви от официалния календар на "Сцени на Марица“ са с вход свободен за публиката.