Тридневният фестивал "Северен Park Fest“, организиран от район "Северен“, превърна пловдивския парк "Рибница“ в цветно празнично пространство, изпълнено с музика, танци, творчество и кулинарни изненади. Събитието се проведе на 30 и 31 май и 1 юни, предлагайки богата и разнообразна програма под открито небе за деца, родители и гости на района.

За мащабните празнични прояви и забавления в Пловдив информираха от кметската администрация, предава Plovdiv24.bg. Посетителите на тридневния форум имаха възможност да се включат в образователни активности, фермерски базар, зона за домашни любимци, арт ателиета и сценични изяви.

Първият фестивален ден

Стартът на събитието беше даден с фермерски базар, представящ подбрани продукти от локални производители, и кулинарното ателие "Магията на хляба“, водено от майстор Георги Лефтеров. На сцената в парка своите таланти показаха децата от ДГ "Захарно петле“, Фолклорен танцов ансамбъл "Дилянка“, Детска танцова школа "Българъ“ и Детско-юношески танцов състав "Луди Млади“ при НЧ "Проф. Кирил Дженев – 2018“.

Вторият фестивален ден

Празничната програма продължи с балетни, музикални и мажоретни изпълнения, представени от Балетна школа "Фламинго“ при НЧ "Проф. Кирил Дженев – 2018“, ученици от СУ "Никола Вапцаров“, вокалните групи "Звездици“ и "Звънче“, както и мажоретен състав "Жорес“. Сред най-атрактивните и посещавани активности за деня се наредиха детската пица работилница и специалното ателие за опашати приятели и домашни кученца.

Кулминацията на 1 юни

Истинският пик на празничното настроение настъпи на Международния ден на детето — 1 юни, когато паркът посрещна стотици семейства с още повече игри, награди и подаръци, подготвени от районната администрация. На сцената се състоя модно ревю на Професионалната гимназия по кожени изделия и текстил (ПГКИТ) "Д-р Иван Богоров“, последвано от музикални изпълнения на децата от ДГ "Захарно петле“ и ДГ "Славей“, както и солови изяви на вокалната група към Френската езикова гимназия.

За мен беше истинска радост да видя парк "Рибница“ изпълнен с толкова много усмивки, детски смях и настроение заяви кметът на район "Северен“ Венцислава Любенова

Тя подчерта, че подобни срещи напомнят колко важно е да се създават повече събития, които събират семействата, подкрепят децата и укрепват местната общност.