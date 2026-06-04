Пловдивският апелативен съд остави в ареста гражданина на Демократична Република Конго Жан Де Дю Мутеба, като отхвърли като неоснователна жалбата му срещу отказа на Хасковския окръжен съд да измени мярката му за неотклонение "задържане под стража“ в по-лека.

Жан Де Дю Мутеба е привлечен като обвиняем за това, че на 18.07.2025 г. на ГКПП "Капитан Андреево“, общ. Свиленград, обл. Хасково в съучастие като съизвършители с още двама души, с дипломатически лек автомобил, марка "Ланд Роувър“, без надлежно разрешително е направил опит да пренесе през границата на страната, от Република България за Република Турция, високорисково наркотично вещество - кокаин с общо бруто тегло 205,940 кг. на обща стойност - 37 069 200 лева, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък. Разпитан в качеството на обвиняем той не се признава за виновен, но дава обяснения.

Апелативният съд счете, че изводите за обосновано предположение, че обвиняемият Жан Де Дю Мутеба е извършил престъплението, в което е обвинен, както и че е налице опасност да се укрие или извърши друго престъпление, не са разколебани към настоящия момент. Прецени, че няма нови обстоятелства, които да обуславят промяна на мярката за неотклонение.

Обърна внимание на събраните в изпълнение на две Европейски заповеди за разследване от страна на Нидерландия и Германия данни за периодично прилагана логистика за нелегален международен превоз на стоки, в т.ч. на инкриминираните 200 кг. кокаин, с участието на жалбоподателя и неговия дипломатически автомобил.

Съдът посочи още, че не е отпаднала опасността обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, като обърна внимание на изключително високата степен на обществена опасност на престъплението, на създадената конспиративна организираност за неговото осъществяване, на липсващата каквато и да е обвързаност на жалбоподателя с България, а също на собственото му изявление в заседанието, че е готов стриктно да изпълнява домашен арест не в България, а в Брюксел.

Определението на апелативния съд е окончателно. Задържаният мъж от Конго е с дипломатически паспорт, като той е бил акредитиран като дипломат в Белгия.