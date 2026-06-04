Във връзка със задържането на 25-годишен брокер на недвижими имоти в Пловдив от "Национално сдружение брокери на имоти“ заявяват, че се разграничават категорично от всички недобросъвестни практики, които уронват доверието в професията и увреждат имиджа на целия сектор.

Сдружението подчертава, че подобни случаи не могат и не бива да бъдат обобщавани за хилядите коректни брокери в страната, които упражняват професията си професионално, отговорно и в интерес на своите клиенти.

От организацията отново поставят акцент върху необходимостта от цялостна законова регламентация на бранша, чрез приемане на специален закон за брокерите на недвижими имоти, който да въведе ясни правила за работа, професионални стандарти и механизми за защита на потребителите.

Ключов елемент в тази регламентация следва да бъде създаването на Национален регистър на брокерите на недвижими имоти, който да гарантира прозрачност, проследимост и обществен контрол върху дейността в сектора. Според Сдружението регистърът трябва да се поддържа от държавна институция и да се базира на ясни и обективни критерии, свързани с образование, квалификация и професионален опит.

От "Национално сдружение брокери на имоти“ посочват, че въвеждането на законова регламентация и публичен регистър е ключова стъпка за ограничаване на сивия сектор и повишаване на доверието в професията, както и за по-добра защита на потребителите на посреднически услуги.

Недвижимите имоти са сектор с високо обществено значение и липсата на ясни правила създава риск както за клиентите, така и за коректните професионалисти. Необходим е ясен законов ред, който да гарантира прозрачност, отговорност и предвидимост в бранша, посочват от Сдружението.

От организацията изразяват готовност за диалог с институциите, браншовите структури и всички участници на пазара, с цел постигане на устойчиво законодателно решение в интерес на гражданите и професионалната общност.