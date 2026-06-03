Районна прокуратура-Пловдив е образувала и наблюдава досъдебно производство, разследвано от Отдел "Икономическа полиция“ при ОДМВР-Пловдив, за престъпление по чл.209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, съобщиха от институцията.

В хода на разследването са събрани доказателства и в качеството на обвиняем е привлечен Х.Д., на 25 години, от град Пловдив, който в периода от август месец 2025 г. до април месец 2026 г., в условията на продължавано престъпление, е извършил измама в големи размери във връзка с въвеждането в заблуждение на шест лица, че ще им посредничи при покупко-продажба на недвижими имоти, вследствие на което получил от тях суми за капаро с общ размер от близо 100 000 евро.

Обвиняемият, който към онзи момент работел като брокер на недвижими имоти, убедил шестима от клиентите си, с които бил в много добри отношения, че може да им осигури изгодни сделки за покупка на жилища. Той получил от тях различни суми като капаро, в замяна на които впоследствие им предоставил предварителни договори на тяхно име за въпросните апартаменти, като подписите на продавач в договорите не били положени от действителните собственици на строителните фирми и същите не знаели за сключването им.

Към момента по досъдебното производство са извършени множество действия по разследването - претърсвания, огледи на веществени доказателства и разпити на свидетели, назначени са експертизи.

Спрямо обвиняемия Х.Д. е било внесено искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража, като същото е било уважено от първоинстанционния съд.