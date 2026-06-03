Под патронажа на областния управител на Пловдив Георги Янев утре от 11:00 ч. в Конгресния център на Международен панаир Пловдив ще се проведе демонстрационен семинар "European Resilience from Space“, част от Международното изложение за отбранителни продукти и услуги "Хемус 2026“.

Събитието се организира от Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН (ЦИНСО–БАН) със съдействието на Германо-българската индустриално търговска камара. Форумът е посветен на приоритетите на новата програма на Европейската космическа агенция European Resilience from Space и на усилията на Европа за устойчивост и стратегическа автономност чрез използване на космически технологии. Това съобщиха от областна управа Пловдив за Plovdiv24.bg.

Сред поканените официални гости са министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, посланикът на Федерална република Германия в България Н. Пр. Ирене Планк, кметът на Пловдив Костадин Димитров, както и представители на Министерството на отбраната, на академичните среди, научни организации, бизнеса и международни партньори.

В рамките на събитието ще бъде представен и съвместен пилотен проект за създаване на Регионален център за наблюдение и управление на кризи в Пловдив, разработван в партньорство с constellr – водещ германски доставчик на високопрецизни термални сателитни изображения.

По време на семинара ще бъдат представени три тематични презентации: проектът "constellr“ и новото поколение инфрачервени системи за мониторинг на кризи и бедствия; инструментите за технологичен трансфер и комерсиализация на космически технологии по проект FIERCE и пилотният проект за създаване на регионален център за данни в подкрепа на управлението на кризи, сигурност и отбрана – българският сегмент във федеративната система на програмата на ЕКА "Европейска устойчивост от Космоса“.

Събитието има за цел да представи ключови европейски инициативи и иновативни технологични решения в областта на сигурността и управлението на кризи, както и да насърчи партньорството между институциите, научната общност и индустрията.