Премахват спешно 67 тополи по поречието на река Марица в Пловдив, съобщи за Plovdiv24.bg Радина Андреева, директор на ОП "Градини и паркове".

Всичките дървета са проверени, те са в изключително лошо състояние и трябва спешно да се премахнат. Комисиите, които са извършвали проверката, са както от районното кметство, така и от общината, каза Андреева.

По закон премахването се извършва след издадена заповед от кмета на район "Северен", а в комисиите се включват еколози, ландшафтни архитекти и други специалисти, обясни и зам.-кметът по екология Иван Стоянов.

Тези тополи са от миналия век, а техният живот е около 30-40 до 50 години. Дори вече сме закъснели с премахването им. Това е важно, за да не се повтарят трагични инциденти, като този от миналата година, каза Стоянов.

По думите на директор на ОП "Градини и паркове" Радина Андреева до момента вече са премахнати около 10 тополи. Работата продължава. Има проект, според който на това място ще бъдат засадени други дървета, добави тя.

Припомняме, че през август миналата година клон на топола уби 78-годишен мъж. Той е бил на пейка в зоната за релакс на бул. "Марица - север". Този трагичен инцидент стана повод да бъде освободен директорът на ОП "Градини и паркове" Антон Георгиев.

Бе уточнено, че конкретното дърво не е имало заповед за премахване, клонът е бил видимо здрав, зелен и се е счупил от порива на силния вятър.

Тогава стана ясно, че през 2025 година е имало неизпълнена заповед за отстраняването на 1231 броя дървета.

Кметът Костадин Димитров призова кметовете по райони да направят обследване на всички дървета покрай реката.