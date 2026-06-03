Националното външно оценяване (НВО) по български език и литература за IV клас на територията на област Пловдив се проведе успешно във всички училища.

От общо 5 946 ученици, допуснати до изпита, се явиха 5 598, а 348 не се явиха, съобщи за Plovdiv24.bg началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова.

В СУ "П. Р. Славейков“ в Кричим е бил получен и отворен сигнал за бомба. За щастие учениците от IV клас, които се намираха и в отделна сграда, приключиха работата си по изпитния вариант. Последвали са действия от страна на МВР, които са по протокол.

Благодарение на своевременната организация, предприетите мерки и интензивната работа на Регионалното управление на образованието – Пловдив и структурите на ОД на МВР, свързана с бомбените заплахи още от вчерашния ден, бяха предотвратени допълнителни затруднения и изпитният процес протече нормално.

РУО – Пловдив благодари на директорите, педагогическите специалисти, служителите на МВР и всички ангажирани институции за добрата координация и професионализма при осигуряването на спокойното протичане на изпита.