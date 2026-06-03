Д-р Мила Асенова от Отделението по ушно-носно-гърлени болести към УМБАЛ "Пловдив" бе отличена с престижна награда по време на международен конгрес по презервационна ринопластика, проведен в Ница, Франция. Форумът събра водещи специалисти от цял свят в областта на съвременната ринопластика, съобщиха от лечебното заведение за Plovdiv24.bg.

Младата лекарка получи отличието за перспективен и амбициозен хирург. Наградата ѝ бе връчена лично от световноизвестния специалист Дийн Ториуми, който ѝ подари и подписа своите тритомни издания, посветени на ринопластиката.

Конгресът бе организиран от д-р Ив Сабан, считан за един от основните двигатели за развитието и популяризирането на презервационната ринопластика в световен мащаб.

Методът набира все по-голяма популярност през последните години, тъй като позволява максимално съхраняване на естествената анатомия на носа.

Началникът на Отделението по УНГ болести в УМБАЛ "Пловдив" д-р Асен Асенов, в чийто екип работи д-р Асенова, е сред първите хирурзи в света, които прилагат този подход.

За разлика от традиционната структурна ринопластика, при която носната структура се променя и впоследствие реконструира, презервационната ринопластика запазва в максимална степен естествените анатомични структури. Благодарение на своя богат опит и принос в развитието на метода, д-р Асенов е редовен лектор на международни конгреси.

В края на конгреса д-р Ив Сабан и д-р Дийн Ториуми решиха да отличат трима млади хирурзи. За моя огромна изненада аз бях първата наградена. Д-р Ториуми е една от най-значимите фигури в съвременната ринопластика и често е наричан "папата на ринопластиката". Идеята на тази награда е да мотивира младите специалисти да продължат да се развиват и усъвършенстват, сподели д-р Асенова.

Отделението по ушно-носно-гърлени болести на УМБАЛ "Пловдив" е сред водещите центрове в страната. В него се лекуват пациенти от цяла България и от чужбина, като се извършват както естетични, така и сложни реконструктивни операции след травми и инциденти.

"Нашата работа не се ограничава само до естетичния резултат. Основна част от дейността ни е функционалната ринопластика – стремим се не само да подобрим външния вид на носа, но и да осигурим нормално и пълноценно дишане на пациента", подчерта д-р Асенова.