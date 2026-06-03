Кметът Костадин Димитров се срещна с извънредния и пълномощен посланик на Финландия в Република България Н. Пр. г-жа Кирсти Похянкука, която е на първо официално посещение в Пловдив, съобщиха за Plovdiv24.bg от общината.

Нейно Превъзходителство сподели впечатленията си от града и подчерта значимостта на Пловдив като един от най-старите живи градове в Европа, съчетаващ богато културно-историческо наследство и динамично икономическо развитие.

Кметът Костадин Димитров приветства Н. Пр. г-жа Кирсти Похянкука и представи възможностите, които Пловдив предлага в областта на бизнеса, образованието, културата и туризма.

Пловдив е град с хилядолетна история, който успешно съчетава традициите с модерното развитие. Тук работим активно за привличането на инвестиции, развитието на индустриалните зони и подобряването на градската среда, заяви кметът Димитров.

Кметът даде за пример последната статистика на Евростат, според която Южен централен район, е регистрирал най-значим ръст от 11,6% на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) в целия Европейски съюз за 2024 г.

Костадин Димитров посочи, че богатият културен живот на Пловдив, индустриалният растеж, високото ниво на образование и наличието на осем университета го превръщат в предпочитано място за живот и професионална реализация на много български граждани.

Посланик Похянкука изрази интерес към добрите практики, които се прилагат в Пловдив, и подчерта значението на партньорството между местните власти, бизнеса и образователните институции за устойчивото развитие на градовете.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между Пловдив и финландски градове в сферите на иновациите, дигитализацията, устойчивото градско развитие, образованието и културния обмен.

Нейно Превъзходителство благодари за гостоприемството и отбеляза, че вижда потенциал за разширяване на контактите между Финландия и Пловдив както в икономическата сфера, така и в областта на културата и образованието.

В края на срещата двете страни изразиха готовност за насърчаване на бъдещи инициативи и проекти от взаимен интерес, които да допринесат за укрепването на приятелските отношения между България и Финландия.