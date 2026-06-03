Министърът на отбраната Димитър Стоянов очаква бюджетната рамка за 2026-та и съответно за следващата 2027 година да бъде малко по-висока от тази за 2025 година. Това съобщи той пред журналисти в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"Много ми се иска бюджетната рамка да е малко по-голяма. Като всеки един министър и аз искам по-голям бюджет. Имал съм вече разговори с вицепремиера Гълъб Донев. Надявам се да бъде малко по-нагоре", каза Стоянов..

Министърът съобщи още, че в момента имаме достатъчно въоръжение за F-16. Но припомни, че още в 2019-та година, за да се постигне политическа цена, за да може да бъде представено в обществото, че самолетът не е толкова скъп са били орязани пакетите от въоръжението. Реално с втория договор, който е бил подписан по време на служебното правителство, част от тези бойни пакети са били възстановени.

Към момента, от това, което излезе в средствата за масова комуникация, американската страна ни дава разрешение по наше искане, което е направено миналата година, да закупим 125 ракети. Каква е точната необходимост? Това е въпрос на Закона за класифицирана информация и няма как да споделя дали са необходими 15, 20 или 30 броя, посочи министърът на отбраната.

Димитър Стоянов увери още, че няма да има съкращения сред военнослужещите, във връзка с очакваните реформи за свиване на разходите.

Нали си представяте какво ще се случи, ако тръгнем да освобождаваме военнослужещи. Ние няма да имаме необходимия капацитет да си изпълняваме конституционните задачи. Естествено, това, което ще направим, е да се освободим от трайно незаети бройки. Ще направим и системен анализ, за да видим къде, как и по какъв начин може да трансформираме част от администрацията, каза още Димитър Стоянов.

Министърът добави, че има зададено условие от Министерството на финансите за 10%-но снижаване на разходите за заплати, а не 10% съкращение. Така че всичко това тепърва предстои да се случи.