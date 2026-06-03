Министърът на отбраната Димитър Стоянов очаква бюджетната рамка за 2026-та и съответно за следващата 2027 година да бъде малко по-висока от тази за 2025 година. Това съобщи той пред журналисти в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
"Много ми се иска бюджетната рамка да е малко по-голяма. Като всеки един министър и аз искам по-голям бюджет. Имал съм вече разговори с вицепремиера Гълъб Донев. Надявам се да бъде малко по-нагоре", каза Стоянов..
Министърът съобщи още, че в момента имаме достатъчно въоръжение за F-16. Но припомни, че още в 2019-та година, за да се постигне политическа цена, за да може да бъде представено в обществото, че самолетът не е толкова скъп са били орязани пакетите от въоръжението. Реално с втория договор, който е бил подписан по време на служебното правителство, част от тези бойни пакети са били възстановени.
Димитър Стоянов увери още, че няма да има съкращения сред военнослужещите, във връзка с очакваните реформи за свиване на разходите.
Министърът добави, че има зададено условие от Министерството на финансите за 10%-но снижаване на разходите за заплати, а не 10% съкращение. Така че всичко това тепърва предстои да се случи.
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 23 мин.
Имаме си самолети ама без ракети.де*а руззките боклуци.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!