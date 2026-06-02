Срокът на майчинството няма да бъде съкращаван. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов, като подчерта, че целта е да се създадат по-добри условия за майките, които желаят да се върнат по-рано на работа, а не да се ограничават съществуващите права.

По думите му обществената дискусия по темата е била насочена в грешна посока.

Повече възможности за майките

Според Пеканов основният акцент трябва да бъде върху разширяването на достъпа до детски ясли и подобряването на инфраструктурата, особено в големите градове, където местата често не достигат.

Той посочи, че Министерството на финансите работи и по мерки за допълнително подпомагане на майките.

Когато имат желание, трябва да имат право да се върнат по-рано на работа. Това означава на първо място ясли и инфраструктура, каза вицепремиерът в предаването "Още от деня“

Пенсиите се увеличават от 1 юли

Пеканов увери, че пенсионерите могат да бъдат спокойни, тъй като пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило от 1 юли с 7,8%.

Той уточни, че ковид добавката ще продължи да се изплаща на настоящите пенсионери, но няма да бъде включвана за новоотпуснатите пенсии.

Само новите пенсионери няма да получават тази ковид добавка, защото тя беше въведена като временна мярка по време на пандемията, обясни Пеканов

Очаква се предупреждение от Европейската комисия

Вицепремиерът коментира и очакваната оценка на Европейската комисия за състоянието на българските публични финанси.

Според него Брюксел вероятно ще предупреди България, че при запазване на сегашната траектория на бюджетната политика страната може да бъде изправена пред процедура за свръхдефицит.

По думите му това означава, че бюджетният дефицит би надхвърлил допустимото ниво от 3% от брутния вътрешен продукт.

Експертите на Европейската комисия постоянно анализират публичните финанси на държавите членки и вероятно ще ни кажат, че това, което е правено досега, не е устойчиво в дългосрочен план, заяви Пеканов.

Критики към бюджетната политика през последните години

Според вицепремиера проблемите в бюджета са резултат от натрупани решения на различни правителства през последните години.

Той заяви, че служебните кабинети, в които е участвал, не са имали възможност да определят дългосрочната бюджетна политика, тъй като не са приемали държавен бюджет.

Пеканов отправи критики към практики, които според него са включвали изтегляне на бъдещи приходи и отлагане на разходи, за да се подобряват краткосрочно бюджетните показатели.

Той даде примери с действия на кабинета "Желязков“ и на бившия финансов министър Асен Василев, които според него са довели до натрупване на проблеми в публичните финанси.

Правителството подготвя корекции

Пеканов заяви, че настоящото управление ще предложи бюджет, който да коригира натрупаните дисбаланси.