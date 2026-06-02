Бившият енергиен министър Трайчо Трайков определи ролята на особения управител на "Лукойл“ като ключова както за цените, така и за правната сигурност на държавата. По думите му управлението на актива изисква внимателен баланс между интересите на българските потребители и отговорността към неговите собственици.

Той коментира темата в предаването "Пресечна точка“, като подчерта, че в момента България управлява чужд актив и носи отговорност за начина, по който го прави.

Рискът на петролния пазар остава

Според Трайков би било безотговорно да се твърди, че рисковете пред енергийния пазар са отминали. По думите му всяко управление трябва да е подготвено с различни сценарии и механизми за реакция.

"Наблюдавайки динамиката в цените на суровия петрол, виждаме първо, че цените вече по-малко се колебаят от някакви изказвания и моментни настроения. Вижда се един сравнително тесен коридор, в който се колебаят. Сега е по-скоро в долната част - около 94-95 долара за барел“, заяви той.

Посещението на Кимбърли Гилфойл

Трайков коментира и посещението в България на Кимбърли Гилфойл, определяйки подобни срещи като естествени на фона на енергийното сътрудничество в региона.

По думите му България няма титулярен посланик на САЩ повече от две години, а Гилфойл, базирана в Атина, е най-високопоставеният представител на Белия дом в региона.

"С оглед на много интензивното енергийно сътрудничество, което имаме с Гърция и Румъния, мисля, че са нормални такива срещи“, каза Трайков.

Той припомни, че в София се е провел форум с участието на гръцкия министър на енергетиката и отбеляза, че продължаващите разговори между партньорите в региона не са изненадващи.

Диверсификацията на газовите доставки

Според Трайков основният неруски източник на природен газ за България в момента е Южният газов коридор.

"Това е тръбата, която чрез интерконектора Гърция – България ни свързва с находищата в Каспийско море. Това е нещо, което преди 15 години успяхме да вкараме във фаза, от която няма връщане. И въпреки че тогава предимствата не бяха очевидни, от 2022 година насам се вижда колко е добре, че го имаме“, посочи той.

По думите му количествата, които идват по това направление, не са достатъчни за покриване на цялото вътрешно потребление.

"Освен този милиард, милиард и нещо, което идва оттам, ние за гарантиране на нашето потребление имаме нужда поне от още толкова, даже от малко повече. Общото потребление е към 2,8 милиарда годишно. И затова акцентираме върху доставките оттук през средиземноморските терминали за втечнен природен газ“, обясни Трайков.

Ролята на втечнения природен газ

Бившият енергиен министър отбеляза, че при доставките на природен газ ключово значение имат както инфраструктурата, така и търговските споразумения.

Според него временните затруднения в района на Персийския залив създават допълнителна несигурност. Той посочи, че възстановяването на инфраструктурата в Рас Лафан в Катар може да отнеме години.

"Това е терминалът на Катар, където се произвеждат 20% от втечнения природен газ в света. Най-безконфликтният източник е от САЩ. И именно това донякъде определя интереса и ангажираността на американските официални лица“, заяви Трайков.