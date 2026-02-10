ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жечо Станков: Удължаването на лиценза на дружествата на "Лукойл" у нас е резултат от последователни действия
Ето какво още написа той:
Какво гарантираме:
- Безпроблемна работа на българската рафинерия;
- Сигурност на доставките и защита на работните места;
- Спокойствие за гражданите и бизнеса.
Продължаваме да работим отговорно за енергийната сигурност на страната.
