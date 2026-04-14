България получи удължаване на дерогацията за работата на "Лукойл Нефтохим Бургас“ с още 6 месеца. Новината бе обявена преди минути от Андрей Гюров в социалната мрежа, видя Plovdiv24.bg. С това удължаване дерогацията за работата на рафинерията в Бургас е удължена до 29 октомври 2026 г. Ето какво каза още служебният премиер:

"Сле разговора в петък с Марко Рубио, днес получихме две седмици предварително удължаване на дерогацията за рафинерията на "Лукойл" в Бургас. Това означава, че тя може да оперира нормално и ролята на специалния управител е да осигури доставките и рафинерията да работи на пълен капацитет, за да няма недостиг на горива."

Припомняме, че през ноември Румен Спецов беше назначен за особен търговски управител на четирите дружества на "Лукойл“ в България. Това се случи малко след като влязоха в сила санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт".

В началото на тази година Великобритания удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на руския концерн "Лукойл" в България до 13 август 2026 г., като първоначално той трябваше да изтече на 14 февруари 2026 година. Генералният лиценз включва компаниите "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер".