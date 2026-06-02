Над 70 координирани бомбени заплахи, изпратени до служебните електронни пощи на десетки училища и детски градини, предизвикаха незабавна евакуация на ученици и деца в цялата страна. Сигналите са регистрирани в Русе, Стара Загора, Разград, Пловдив, Ловеч, Варна, както и в по-малки общини, като пристигналите на място специализирани екипи не са открили взривни устройства.

За мащабната акция и задействаните мерки за сигурност в образователните институции информира и Plovdiv24.bg. Ръководствата на засегнатите заведения са подали сигнали чрез телефон 112, което е позволило на полицаи и пожарникари веднага да обезопасят районите и впоследствие да възстановят учебния процес.

География на заплахите и действия по места

Припомняме, че в Пловдив заплахи бяха получени в ПГ по електротехника и електроника, Националната търговска гимназия и ПГ по по механотехника "Проф. Цветан Лазаров“. Около 8 часа тази сутрин са изпратени съобщения на алтернативните имейли на училищата. Тези електронни пощи е трябвало да бъдат закрити отдавна, тъй като всички в системата на образованието използват домейна на МОН edu.mon с цел сигурност.

В ПГЕЕ е била задействана алармата и полицията извела учениците извън училището, след което са предприети обезопасителни мерки. Съобщението до ПГМ е влязло в папка "Спам" и администраторът го отворил едва, когато от полицията ги потърсили. Учениците са били евакуирани, направен е преглед и после са се върнали в кабинетите. Имейлът в НТГ е отворен, докато учениците са били в голямо междучасие навън.

Четири детски градини в район "Южен" също са получили заплаха за бомба на имейлите си, съобщи за Plovdiv24.bg кметът на района Атанас Кунчев. Градините са "Зорница", "Малина", "Мая" и "Светлина". Имейлът е бил получен в папка "спам". Директорките на градините са действали по протокол.

В Ловешко ръководството на местно училище е реагирало светкавично с подаване на сигнал до спешния телефон. По същия начин са постъпили и в детска градина в Луковит, където децата са били изведени на двора до приключване на инспекциите.

Във Варна под тревога бяха вдигнати общо 15 детски градини и училища. От Областната дирекция на МВР в морската столица потвърдиха, че децата и учителите са били изведени от сградите незабавно, за да се осигури безопасното провеждане на полицейските проверки. В Стара Загора заплашителни съобщения са пристигнали в две учебни заведения – в Училището по лека промишленост и туризъм в Казанлък и в основното училище в село Обручище, община Гълъбово. От Регионалния инспекторат по образованието потвърдиха за NOVA, че след щателни проверки занятията навсякъде са били възобновени.

Произход и съдържание на съобщението

Всички заплашителни писма са съдържали напълно еднакъв текст и са изпратени от електронния адрес info@dealu.it. МВР министърът Иван Демерджиев обяви от Кърджали, че сигналите вероятно са координирани и са изпратени от интернет сайт, базиран в Италия.

Текстът на получената заплаха е съдържал спешно обръщение към ръководствата с твърдение, че сградите са минирани с устройства, скрити на различни места. В съобщението се е отправял съвет за незабавно бягство с предупреждение, че взривът ще последва в рамките на два часа. След като екипите на МВР и пожарната се увериха в липсата на реална опасност, учебните часове в страната продължиха по план.