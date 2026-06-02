Бомбените заплахи, получени през днешния ден в редица училища у нас, са обезпокоително много и са изпратени от сайт в Италия, това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред медиите.

Сигнали за бомби в много училища в цялата страна бяха подадени тази сутрин. Сградите бяха евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. В Пловдив освен училища бяха евакуирани и детски градини.

Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани. Сега ще търсим тези, които са ги изпратили. Има разписан протокол за действие при такива ситуации, така че няма да има хаос и паника по този повод. Ще направим всичко, за да установим източника, успокои Демерджиев и допълни, че ще даде подробности, когато има яснота.

Припомняме, че в Пловдив заплахи бяха получени в ПГ по електротехника и електроника, Националната търговска гимназия и ПГ по по механотехника "Проф. Цветан Лазаров“. Около 8 часа тази сутрин са изпратени съобщения на алтернативните имейли на училищата. Тези електронни пощи е трябвало да бъдат закрити отдавна, тъй като всички в системата на образованието използват домейна на МОН edu.mon с цел сигурност.

В ПГЕЕ е била задействана алармата и полицията извела учениците извън училището, след което са предприети обезопасителни мерки. Съобщението до ПГМ е влязло в папка "Спам" и администраторът го отворил едва, когато от полицията ги потърсили. Учениците са били евакуирани, направен е преглед и после са се върнали в кабинетите. Имейлът в НТГ е отворен, докато учениците са били в голямо междучасие навън.

Четири детски градини в район "Южен" също са получили заплаха за бомба на имейлите си, съобщи за Plovdiv24.bg кметът на района Атанас Кунчев. Градините са "Зорница", "Малина", "Мая" и "Светлина". Имейлът е бил получен в папка "спам". Директорките на градините са действали по протокол.

Децата са били изведени, като повечето от родителите са ги прибрали в къщи, след обаждания от учителките. В ДГ"Светлина" родителите са прибрали всичките деца. Останалите деца вече са прибрани и към момента са по леглата си, каза още кметът Кунчев.

Имейлът, който рано тази сутрин вдигна на крак полицията и училищните ръководства, е един и същ. Той е бил копиран и разпратен до близо 60 учебни заведения в областта, по сведения от РУО. Оказва се, че детските градини също не са били пощадени.

Някои са директорите открили заплашителните писма по-късно след проверка на имейлите си, когато първоначалната информация вече беше огласена.

Иванка Киркова, от РУО Пловдив съобщи за медията ни, че ще изиска от директорите да закрият всички алтернативни имейли, за да се предотвратят по-нататъшни проблеми. От няколко години всички в системата на образованието използват домейна на МОН edu.mon с цел сигурност, но все още има училища, в които функционират и дублиращите електронни пощи.