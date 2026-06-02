Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предлага увеличение на цената на тока и парното съответно със средно 2,99% и 4,58 %, считано от 1 юли 2026 година.
От пресцентъра на регулатора посочват, че са публикувани предложенията, считано от 1 юли 2026 г., за утвърждаване на цени и определяне на базова стойност на електрическата енергия и на компонентата от цената на крайния снабдител в сектор "Електроенергетика" и за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор "Топлоенергетика".
Публикувани са и предложенията за преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, както и цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.
За периода 01.07.2026 г. - 30.06.2027 г. Комисията предлага за крайните битови потребители среднопретеглено изменение от 2,99% на общите цени на електрическата енергия.
Изменението за всяко дружество е както следва:
- "Електрохолд Продажби" ЕАД - 3,11%
- "ЕВН България Електроснабдяване" EАД - 3,24%
- "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД - 2,38%
- "ЕСП Златни Пясъци" ООД - 5,80%
По отношение на цените на топлинната енергия за битови клиенти, за периода 1.07.2026 г. - 30.06.2027 г. КЕВР предлага среднопретеглено изменение от 4,58%.
За отделните топлофикационни дружества предлаганото от КЕВР изменение от 1 юли т.г. е както следва:
- за "Топлофикация София" EАД - изменение на действащата цена с 5,50% при поискано от дружеството увеличение от 29%
- за "ЕВН България Топлофикация" ЕАД - изменение на действащата цена с 3,70% при поискано от дружеството увеличение от 12,69%
- за "Топлофикация Плевен" ЕАД - изменение на действащата цена с 5,54% при поискано от дружеството увеличение от 11,27%
- за "Топлофикация Бургас" ЕАД - изменение на действащата цена с 3,66% при поискано от дружеството увеличение от 17,28%
- за "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - изменение на действащата цена с 5,19% при поискано от дружеството увеличение от 10,05%
- за "Топлофикация Враца" ЕАД - изменение на действащата цена с 3,59% при поискано от дружеството увеличение от 49,42%
- за "Топлофикация ВТ" АД - изменение на действащата цена с 4,99 %, при поискано от дружеството увеличение от 26,02%
- за "Топлофикация Разград" ЕАД - изменение на действащата цена с 4,98% при поискано от дружеството увеличение от 15,35%
- за "Юлико-Евротрейд" ЕООД - изменение на действащата цена с 3,39% при поискано от дружеството увеличение от 64,61%
- за "Топлофикация Русе" АД - изменение на действащата цена с 5,00% при поискано от дружеството увеличение от 69,05%
- за "Топлофикация Перник" ЕАД - изменение на действащата цена с 4,23% при поискано от дружеството увеличение от 29,68%
- за "Топлофикация Сливен" ЕАД - изменение на действащата цена с 5,18% при поискано от дружеството увеличение от 33,37%
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!