Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предлага увеличение на цената на тока и парното съответно със средно 2,99% и 4,58 %, считано от 1 юли 2026 година.

От пресцентъра на регулатора посочват, че са публикувани предложенията, считано от 1 юли 2026 г., за утвърждаване на цени и определяне на базова стойност на електрическата енергия и на компонентата от цената на крайния снабдител в сектор "Електроенергетика" и за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор "Топлоенергетика".

Публикувани са и предложенията за преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, както и цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.

За периода 01.07.2026 г. - 30.06.2027 г. Комисията предлага за крайните битови потребители среднопретеглено изменение от 2,99% на общите цени на електрическата енергия.

Изменението за всяко дружество е както следва:

"Електрохолд Продажби" ЕАД - 3,11%

"ЕВН България Електроснабдяване" EАД - 3,24%

"ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД - 2,38%

"ЕСП Златни Пясъци" ООД - 5,80%

По отношение на цените на топлинната енергия за битови клиенти, за периода 1.07.2026 г. - 30.06.2027 г. КЕВР предлага среднопретеглено изменение от 4,58%.

За отделните топлофикационни дружества предлаганото от КЕВР изменение от 1 юли т.г. е както следва: