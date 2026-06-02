Внимание! По очакваната траектория на бурите са възможни градушки с размер 2–4 см и силни пориви на вятъра. Жителите на Сливен, Котел, Омуртаг, Харманли, Тополовград, Гълъбово и Ямболско е добре да приберат автомобилите си на закрито, ако имат такава възможност. Прогнозата е само ориентир, казват от Meteo Balkans!

Според НИМХ днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-югозапад, в източните райони – от югоизток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24° и 29°, в София - около 24°.

Атмосферното налягане още ще се повиши и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.

През нощта явленията ще затихнат, най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26°-27°. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията, валежи и гръмотевици, ще се активизират.