За пенсиониране в България е необходимо едновременното изпълнение на две задължителни условия – навършване на определена възраст и натрупване на достатъчно осигурителен стаж. Тъй като стажът се зачита само за периодите, в които са внасяни осигурителни вноски от работодател, самоосигуряващо се лице или от държавата, наличието на реални празноти в осигурителната история принуждава много граждани да използват законовия механизъм за откупуване на недостигащото време.

За хората с реални "дупки" в осигурителната история, които не могат да бъдат запълнени с документи, законът е предвидил конкретен механизъм за закупуване на недостигащия период. Проблемите често произтичат от периоди на лишаване от осигуровки поради престой в чужбина, продължително следване или изгубени и трудни за намиране документи от 90-те години, като във всички случаи първата стъпка трябва да бъде търсене на доказване на стажа чрез трудова книжка, УП документи или архив, а не автоматично пристъпване към плащане.

Кой има право на откупуване и при какви условия

Възможностите за легално откупуване на осигурително време са строго регламентирани в чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и се ограничават до няколко конкретни случая:

Завършено висше или полувисше образование: Позволява се закупуване на периода на обучение по учебен план, ако тогава не е зачетен друг осигурителен стаж. Това може да се направи и преди навършване на пенсионна възраст, но практически е най-разумно да се реализира близо до пенсионирането, когато е ясен точният размер на недостига.

Образователна и научна степен "доктор": Лицата с придобита докторска степен могат да откупят нормативно определеното време за докторантура, при условие че за него нямат зачетен друг стаж.

Недостигащ стаж при достигната възраст: Лицата, които са навършили изискуемата пенсионна възраст, но нямат необходимия стаж, имат право да закупят до 5 години осигурителен стаж за трета категория труд, като това е възможно единствено след навършване на съответните години.

Важното разграничение между закупен и действителен стаж

Закупеният по този ред стаж не се идентифицира като "действителен стаж" и не може да послужи за пенсиониране по реда на непълния стаж, където законът императивно изисква минимум 15 години действителен осигурителен стаж. При стандартното пенсиониране обаче купеното време се зачита като осигурителен стаж от трета категория и се включва във формулата за определяне на пенсията, като влияе върху крайния ѝ размер чрез общия брой години, макар да не участва в индивидуалния коефициент и да не носи "висок доход" при изчислението.

Колко струва откупуването на един месец

Цената на всеки месец закупен стаж се равнява на 19,8% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за текущата година. При действащ минимален осигурителен доход в размер на 550,66 евро тарифите са следните:

1 месец - около 109,03 евро

1 година - около 1 308,36 евро

5 години (максимум) - около 6 541,80 евро

При евентуална промяна на минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица с нов държавен бюджет, цената на стажа се променя автоматично, което налага предварителна проверка на актуалната стойност в НОИ или НАП. За отпускане на пенсията е необходимо пълно внасяне на сумите за целия недостигащ период, като не се допуска последващо доплащане от вече отпусната пенсия. Периодите за висше образование или докторантура могат да се откупуват и поетапно, но всяко плащане се изчислява по актуалните към момента на превода осигурителни прагове.

Процедурата стъпка по стъпка

Процесът изисква стриктно спазване на последователността на действията, като плащането никога не трябва да бъде първа стъпка:

Консултация с НОИ: Извършва се в териториалното поделение на института за точно установяване на допустимия недостигащ период, тъй като застъпването с друг зачетен стаж прави закупуването невъзможно.

Подаване на Декларация образец № 8 в НАП: Подава се в компетентната териториална дирекция на НАП по постоянен адрес или по електронен път през портала на агенцията задължително преди извършване на плащането.

Банков превод по сметка на НАП: Сумата се превежда по банковата сметка на НАП за социалноосигурителни вноски, като в платежното нареждане точно се изписват периодът и основанието за плащане по предварително проверени актуални кодове.

Издаване на Удостоверение УП-16: След отразяване на плащането се издава съответният документ за внесените вноски, който се прилага към пенсионното производство.

Какво трябва да се проверява винаги

Преди превеждане на суми е наложително да се провери данъчно-осигурителната сметка в НАП, за да се избегнат грешки в кодовете и периодите, които биха затруднили правилното отнасяне на средствата. Закупуването е недопустимо за времена, в които лицето е имало дори частична заетост или е получавало обезщетение за безработица, пише pariteni.bg. Всички закупени периоди се зачитат единствено като трета категория труд. Внасянето на пари "за всеки случай" е непрепоръчително, тъй като веднъж зачетен като осигурителен стаж, периодът не подлежи на лесно анулиране, а недължимо внесените суми се възстановяват по сложни отделни процедури.