Почти цяла България преминава под жълт код за опасни валежи и гръмотевици във вторник, 2 юни. Предупреждението на НИМХ е в сила за 23 области, като най-интензивни ще бъдат явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България, където има и сериозни условия за градушки. Метеоролозите съветват да бъдете внимателни на пътя и да ограничите дейностите на открито.

Предупреждението е в сила за 23 области в страната: София-град, София-област, Монтана, Враца, Ловеч, Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян, Габрово, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Хасково, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Разград, Силистра, Шумен, Търговище и Бургас.

Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, там има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21° - 22° в Източна България до 27° - 29° на места в югозападните райони.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на Централен Балкан и Рило-Родопския масив явленията ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието облачността ще е предимно значителна и на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 22° - 24°. Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.