Голяма мезо-конвективна система от бури в Сърбия бавно приближава от запад и нашата страна. Тази вечер тя ще достигне Северозападна и Централна Северна България с пориви на вятъра на места над 80 км/ч., порои и градушки, като според прогнозите на моделите това ще се случи около 19:00 ч. и след това, съобщиха от Meteo Bulgaria преди минути.

Според синоптиците от НИМХ след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26° и 31°, в североизточните райони и по Черноморието – между 21° и 25°, за София - около 27°.