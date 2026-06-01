Нови разкрития и сериозни противоречия излязоха наяве около скандала с т.нар. "незаконен град“ в местността "Баба Алино“ край Варна. След като кметът на общината Благомир Коцев обяви дисциплинарното освобождаване на директора на строителния контрол Александър Драгнев, самият служител категорично отхвърли обвиненията за пропуски при проверките и обвини градоначалника в подвеждаща информация.

Различните версии за уволнението и хронологията на проверките

Кметът на Варна излъга всички българи, че има заповед за моето дисциплинарно уволнение, което категорично не е вярно. Единствено ми беше предложено споразумение за прекратяване на договора ми по взаимно съгласие, но аз отказах да го подпиша заяви Драгнев пред NOVA

Драгнев изнесе данни, че административните действия по казуса в местността "Баба Алино“ са стартирали още през септември 2024 г. Тогава неговата дирекция е препратила официална преписка до ръководството на район "Приморски“, като по сигналите са работили и служители на Икономическа полиция към ОДМВР – Варна. Директорът на УСКОР подчерта, че след тези първоначални стъпки е последвал близо шестмесечен период, в който е липсвала каквато и да е последваща информация за разследването.

Съмнения за узаконяване и блокирани доклади

Ситуацията се заплита допълнително в началото на тази година, когато през януари в дирекцията постъпва информация за одобрено и разписано допускане за изработване на подробен устройствен план (ПУП) за същия район. Според Драгнев това обстоятелство е породило сериозни съмнения, че се подготвят процедури по узаконяване на изградените постройки. В отговор неговият екип е предприел спешни мерки за преустановяване на строителните дейности и е издал нужните актове и заповеди за обектите в работен процес.

В допълнение към строителните забрани, инспекторите са съставили и два акта за установяване на административни нарушения, свързани с извършването на незаконна сеч в горските масиви на местността. Директорът е категоричен, че кметът Благомир Коцев е бил изцяло информиран за всеки един етап от проверките, като до него е бил изпратен и подробен доклад с конкретни стъпки за трайно разрешаване на кризата, който обаче е останал без абсолютно никакво движение.

Купувачите се организират за съдебна битка

Докато институциите си прехвърлят отговорността, вълната от недоволство сред излъганите купувачи на имоти в комплекса продължава да расте. Собствениците вече са започнали мащабна организация в социалните мрежи, където координират следващите си ходове и обсъждат детайли по наемането на общ правен защитник, който да поеме защитата на интересите им и да подготви бъдещи колективни съдебни искове.

Един от тежките примери в комплекса е съдбата на Десислава, която инвестирала крупната сума от 50 700 евро за закупуването на апартамент с мечтата след време да се завърне трайно в родината. Жената споделя, че се доверила на мащабната реклама и след лична проверка на място придобила имота чрез средства от продажбата на наследствена собственост. Днес тя определя решението си като огромна грешка и не крие дълбокото си разочарование от създалата се ситуация и пълната неефективност в работата на държавните и общинските институции.