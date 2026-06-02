Обезщетението за майчинство и отпускът за отглеждане на дете не представляват социална помощ, а право, придобито срещу финансовия принос на родителите към осигурителната система. Това заяви бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова пред репортера ни Цоня Събчева.
Право, а не помощ от държавата
Христова подчерта, че въпросът засяга единствено работещите жени, които заедно с бащите на децата си са се осигурявали по трудови правоотношения и през целия си трудов стаж са внасяли осигурителни вноски върху доходите си. Според нея определянето на обезщетението като социална помощ, теза, която често се разпространява в социалните мрежи, е принципно невярно и не съответства на естеството на плащането.
Тя поясни, че именно поради този осигурителен характер отпускът до навършване на една година на детето се изплаща в размер на 90% от осигурителния доход на майката, а тъй като върху обезщетението не се дължи данък върху доходите, реалният размер на сумата е почти идентичен с този на трудовото възнаграждение, което жената би получавала, ако работеше. На практика обезщетението функционира като заместващ доход за периода, в който майката се грижи за детето в дома.
Солидарната система и приносът на поколенията
Според Христова същите хора, които получават обезщетение в периода на майчинството, продължават десетилетия наред да участват в солидарната осигурителна система и да финансират следващите поколения родители. По думите ѝ това превръща дебата за майчинството в дебат за функционирането на цялата осигурителна система, а не за разпределянето на държавни социални помощи.
Бившата министърка обърна внимание и на факта, че отпускът до навършване на една година на детето не е задължителен, в зависимост от семейната ситуация, здравословното състояние на детето и професионалните ангажименти на майката тя може да се върне на работа и по-рано.
Спорът за втората година - първоначалният замисъл
Най-сериозните обществени дебати според Христова са концентрирани върху втората година от майчинството, която представлява сравнително дълъг период на отсъствие от пазара на труда. Бившата министърка разкри какъв е бил първоначалният замисъл при въвеждането на тази мярка.
Тя уточни, че при разработването на политиката се е имало предвид не само нуждата от ясли и детски градини, но и услуги, свързани с профилактика, почасова грижа и подкрепа за семейства с деца със специални потребности.
Защо обезщетението вече не следва минималната работна заплата
При първоначалното внасяне на текста за втората година Христова е предвидила обезщетението да бъде поне равно на минималната работна заплата в страната. Логиката е била, че минималната работна заплата представлява минималната цена на труда и след като доходът на жената се замества от държавното обществено осигуряване, е било логично тя да получава поне такова минимално възнаграждение.
Тази промяна, направена в по-късен момент, на практика прекъсва връзката между минималния трудов доход в страната и обезщетението, което получават майките през втората година от отпуска по майчинство.
