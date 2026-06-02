Четири детски градини в район "Южен" също са получили заплаха за бомба на имейлите си, съобщи за Plovdiv24.bg кметът на района Атанас Кунчев. Градините са "Зорница", "Малина", "Мая" и "Светлина". Имейлът е бил получен в папка "спам". Директорките на градините са действали по протокол.

Децата са били изведени, като повечето от родителите са ги прибрали в къщи, след обаждания от учителките. В ДГ"Светлина" родителите са прибрали всичките деца. Останалите деца вече са прибрани и към момента са по леглата си каза още кметът Кунчев.

Имейлът, който рано тази сутрин вдигна на крак полицията и училищните ръководства, е един и същ. Той е бил копиран и разпратен до близо 60 учебни заведения в областта, по сведения от РУО. Оказва се, че детските градини също не са били пощадени.

Някои са директорите открили заплашителните писма по-късно след проверка на имейлите си, когато първоначалната информация вече беше огласена.

Иванка Киркова, от РУО Пловдив съобщи за медията ни, че ще изиска от директорите да закрият всички алтернативни имейли, за да се предотвратят по-нататъшни проблеми. От няколко години всички в системата на образованието използват домейна на МОН edu.mon с цел сигурност, но все още има училища, в които функционират и дублиращите електронни пощи.