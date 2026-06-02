Първото класиране за прием за 2026/2027 учебна година се проведе днес, 2 юни 2026 г. Резултатите показват, че 94,7% от класираните 3029 деца са приети по първо желание. В класирането взеха участие 3158 деца, като родителите имаха възможност да изберат до 5 желания от 46-те училища в града. От общия брой обявени 3444 свободни места все още не са заети 415, съобщиха от общината за Plovdiv24.bg.

За класираните деца предстои записване в училищата до 9 юни. В срока за записване родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка. Не се изискват документи за удостоверяване на критериите за настоящ и постоянен адрес на децата, тъй като проверката е автоматична. Не може да бъде направена автоматична проверка само на децата без ЕГН и на тези, които са използвали предходен адрес в района на училището, в което е и последният им адрес.

По-голямата част от родителите (68% от класираните) избраха училище, в района на което е адресната регистрация на детето, 10,2% избраха училището, в което имат друго дете до 12-годишна възраст, и 21,8% са класирани в училище по избор, независимо от адресната регистрация.

Некласирани са 129 деца, за 84 от които родителите са избрали само едно единствено желание. Сред некласираните 129 деца има 12, които нямат адресна регистрация в град Пловдив, въпреки че има класирани 43 деца с адрес извън града.

В срок до 10 юни включително ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране, което ще се проведе на 15 юни. В него ще вземат участие все още некласираните деца, тези, които не се запишат по някаква причина от класираните, а също и пропусналите първото класиране. Сроковете за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 14 юни 2026 г. (вкл.). За подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител срокът е 12 юни 2026 г.

Заявленията на некласираните деца се прехвърлят автоматично към второто класиране. Препоръчваме родителите да подадат нови заявления, съобразени със свободните места за новото класиране. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.

За десета поредна година в град Пловдив приемът на ученици в първи клас в общинските училища е чрез централизирано електронно класиране, което улеснява родителите и представителите на училищната администрация, както и проследяването на обхвата на децата, регистрирани в град Пловдив, които подлежат на задължителен прием в първи клас.