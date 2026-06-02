В още две училища са получени мейли за заложени бомби. Става въпрос за ПГ по архитектура, строителство и геодезия "Арх. Камен Петков" в Пловдив и ОУ "Отец Паисий" в Асеновград. Така заплашените училища, които официално са съобщили в РУО и в полицията, стават пет. По-рано Plovdiv24.bg съобщи, че заплахи е имало в ПГЕЕ, НТГ и ПГМ.

Навсякъде е имало евакуиране на ученици и персонал, а след проверка на помещенията учебните занятия са възстановени, уточни за медията ни началникът на РУО - Пловдив Иванка Киркова.

Заплашителните съобщения са били идентични - получени са около 8 ч. на алтернативните електронни пощи на училищата. Някои са отишли в папка "спам", не са били отворени и чак след огласяване на първоначалната информация, служителите започнали да проверяват своите имейли. По неофициална информация заплахи за бомби са изпратени до 60 от общо близо 200 училища в цялата Пловдивска област.

Киркова ще изиска от директорите до края на деня да издадат заповед за закриване на всички алтернативни имейли, за да се предотвратят по-нататъшни проблеми. От няколко години всички в системата на образованието използват домейна на МОН edu.mon с цел сигурност, но все още има училища, в които функционират и дублиращите електронни пощи.