Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев е обект на проверка от страна на отдел "Инспекторат" към Върховната касационна прокуратура. Поводът е сигнал на висш полицейски служител, който твърди, че от страна на магистрата е бил оказан натиск и са били извършени неправомерни действия. Информацията беше съобщена на 31 май 2026 г. от правосъдния министър Николай Найденов в ефира на БНТ, а часове по-късно и от временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова, която потвърди, че проверката вече е разпоредена.

Какво гласи сигналът срещу пловдивския апелативен прокурор

По думите на министър Найденов сигналът на висшия полицейски служител е насочен едновременно на три адреса, към прокуратурата, към Висшия съдебен съвет и към Инспектората към ВСС. В него се твърди, че апелативният прокурор на Пловдив е упражнил натиск и е извършил неправомерни действия, без министърът да навлиза в конкретиката на твърденията в публичното си изявление. Самият Стоев заема един от ключовите магистратски постове в Южна България, апелативната прокуратура в Пловдив е надзорен орган над окръжните прокуратури в региона и контролира значителна част от наказателните производства на територията.

Проверката вече тече във ВКП

Временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова заяви пред БНТ, че по сигнала вече е разпоредена проверка, която се извършва от прокурори от отдел "Инспекторат" на Върховната касационна прокуратура. Това е вътрешноведомственият контролен орган, който разглежда сигнали срещу магистрати и при необходимост предлага дисциплинарни мерки. Според обявения от Стефанова сценарий проверката ще установи дали данните в сигнала отговарят на действителността, преди да се предприемат каквито и да било следващи стъпки.

"Очаквам колегата да се оттегли"

Ако данните в сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив се потвърдят, то най-малкото, което ще очаквам, е самият колега да се оттегли от заемания пост заяви временно изпълняващата функциите главен прокурор

Какво следва за апелативната прокуратура в Пловдив

Резултатите от проверката на отдел "Инспекторат" на ВКП ще определят дали случаят ще се развие в дисциплинарно производство пред ВСС или ще се изчерпи с вътрешно становище. Паралелно сигналът е разпределен и към Инспектората към Висшия съдебен съвет, който е независимият орган с правомощия да предлага наказания на магистрати, включително отстраняване от длъжност. В Пловдив очакванията са, че проверката ще приключи в обозрим срок предвид както професионалната тежест на сигнала.