Срещу апелативния прокурор на Пловдив е постъпил "много сериозен" сигнал за оказан натиск върху висш полицейски служител, но Инспекторатът към Висшия съдебен съвет не е реагирал. Това заяви правосъдният министър Николай Найденов, определяйки случая като пример за "чувство за безнаказаност" в системата.

По думите му сигналът е подробен и обстоятелствен, но Инспекторатът не е предприел действия, тъй като подателят не е посочил своето ЕГН. Описаното включва натиск върху полицая и искане на лични услуги за член от семейството на прокурора.

Ако данните се окажат верни, това би означавало най-малкото дисциплинарно производство срещу апелативния прокурор подчерта министърът в ефира на БНТ, уточнявайки, че става дума за твърдения, които тепърва трябва да бъдат проверени.

Какво каза министърът

Според изложението на министъра сигналът е от миналия месец и вече е минал по институционалната верига, но без резултат. Действия е предприел още тогавашният правосъден министър Андрей Янкулов, който е препратил документа към вътрешния министър Емил Дечев и към Върховната касационна прокуратура.

Последвали стъпки обаче не са регистрирани. Именно бездействието на Инспектората, въпреки подробния характер на сигнала и единствено заради липсващо ЕГН на подателя, е в основата на критиката на министъра, че системата не реагира на сигнали срещу високопоставени магистрати.

Кой е и.ф. апелативен прокурор на Пловдив

Апелативна прокуратура – Пловдив се ръководи от Тихомир Стоев, когото Прокурорската колегия на ВСС избра единодушно, с 9 гласа "за", на 10 декември 2025 г. Преди това той изпълняваше функцията на административен ръководител в продължение на четири месеца.

Стоев има 31 години юридически стаж. Работил е като следовател в Окръжен следствен отдел – Велико Търново, като прокурор в Апелативната специализирана прокуратура и във Върховната касационна прокуратура, както и като главен експерт в дирекции на ДАНС. Апелативният район на Пловдив обхваща прокуратурите в Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Смолян.

Какво следва

На този етап описаното остава на ниво твърдения, които подлежат на проверка от компетентните органи. Ако те бъдат потвърдени, най-вероятната последица би била дисциплинарно производство.

