Пловдивската полиция е заловила още снощи мъжът, разбил входната врата на денонощния магазин "Гастрономъ Кючук Париж“ на ул. "Даме Груев“, собственост на общинския съветник от "Родопи" Георги Цанков. Вандалският акт, извършен пред очите на минувачи, предизвика остра вълна от обществени реакции и сериозно разминаване във версиите между собственика и органите на реда относно времето за реакция на униформените.

Официалната позиция на МВР и хронология на сигнала

Пред Plovdiv24.bg директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов съобщи, че извършителят е задържан още снощи, като полицейският патрул е пристигнал на мястото до десетата минута след подаване на сигнала на тел. 112. Обаждането за вандалската проява е направено от жена, станала пряк очевидец на разбиването на витрината. Униформените са разговаряли с нея, получили са точно описание на извършителя и са започнали издирване. Междувременно служителите са се свързали със собственика на търговския обект Георги Цанков, за да го уведомят, но той не се е явил на място, тъй като е имал друг ангажимент.

Отговорът на старши комисар Костадинов идва, за да се направи обективна преценка и реална възможност всички извършени действия да бъдат максимално точно и ясно отразени.

Разкрития за самоличността на вандала и арест

След бързи заградителни действия полицаите са открили извършителя, който се оказал 48-годишен мъж, живеещ на квартира в непосредствена близост до разбития магазин в Пловдив. Той е намерен от органите на редав състояние след употреба на алкохол, след което е отведен в Първо районно управление и е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Справката на полицията показва, че мъжът не е криминално проявен и не е осъждан до момента. По случая вече е образувано досъдебно производство за умишлено унищожаване на чуждо имущество.

Реакцията на Георги Цанков и обявената награда

Преди официалното изявление на МВР, общинският съветник от община "Родопи“ Георги Цанков публикува дълъг пост в социалните мрежи, придружен от кадри от охранителните камери, в който остро разкритикува действията на полицията. В публикацията си той твърдеше, че патрулният автомобил се е отзовал на мястото едва 42 минути след подаването на сигнала – време, напълно достатъчно за бягство на хулигана. Цанков обяви и парична награда от 500 евро за информация относно самоличността на извършителя, като гарантира пълна конфиденциалност. Той подчерта, че предприема тази стъпка не заради финансовата стойност на счупената врата, а заради смазващото безразличие на преминаващите граждани и нежеланието му подобни хулигански прояви да се приемат за нормално ежедневие.