Община Пловдив стартира проект за изграждане на девет системи за паркиране и нов център за обслужване на клиенти, които са общинска собственост. Целта е модернизиране и разширяване на функционалността на платените зони за паркиране.

Новите системи ще ограничат образуването на опашки от изчакващи за плащане граждани и ще повишат нивото на сигурност и контрол, информира Plovdiv24.bg.

Обхват на проекта и ключови локации

Общо десет стратегически обекта на територията на Пловдив. Това са паркингите при "Тримонциум“, ул. "Звезда“, "Рилон център“, бул. "Шести септември“, магазин "Перла“, "Колодрум“, ул. "Петко Д. Петков“, ул. "Владивосток“, "Гребна база“, както и специализиран Център за мониторинг.

Технически характеристики и финансиране

В рамките на обществената поръчка ще се демонтира наличното оборудване и ще се инсталират съвременни системи за платено паркиране. Новите съоръжения включват автоматични бариери от най-висок клас, камери за разпознаване на автомобилни номера (LPR камери) и информационни дисплеи с висока резолюция. Разплащателните терминали ще поддържат плащания в брой, с банкова карта и през мобилен телефон за операционните системи Android и Apple. Изпълнителят ще трябва да осигури 24 месеца пълна гаранционна поддръжка и ще проведе обучение на общинските служители. Доставките ще се извършват след писмени заявки, като изпълнението е с отложено условие, тъй като процедурата се открива при все още неосигурено финансиране.

Прогнозната стойност на обществената поръчка възлиза точно на 230 081,35 евро с ДДС. Крайният срок за участие в процедурата е 1 юни. Според документацията разделянето на поръчката на обособени позиции не е целесъобразно поради риск от техническа несъвместимост и проблеми с координацията при гаранционната поддръжка на общата софтуерна платформа.

Детайли по процедурата за избор на изпълнител

Самата процедура се провежда като "договаряне без предварително обявление“. Това се налага, след като първоначално обявената открита процедура от март 2026 г. е била прекратена през май 2026 г.. Тъй като необходимостта от системите остава, общината изпраща покана за участие до един конкретен икономически оператор при същите условия. В случая става въпрос за фирма АНДИ БГ ООД. Договарянето ще се проведе 02.06.2026г. от 14:00 часа в административната сграда на Община Пловдив Официален възложител на обществената поръчка е Ненко Калакунов, директор на Общинско предприятие "Паркиране и репатриране".