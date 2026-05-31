Община Пловдив обяви за втори път обществената поръчка за доставка и монтаж на изцяло ново вътрешно обзавеждане и високотехнологично оборудване за Дома за стари хора "Свети Василий Велики“. Финансирането на мащабния проект остава непроменено и възлиза на 811 119 евро с ДДС, а крайният срок, в който кандидатите могат да подават своите документи за участие, е 8 юни.

Новият старт се наложи, след като предходната процедура бе прекратена в началото на май поради сериозни административни пропуски, припомня Plovdiv24.bg. До Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) бе подадена официална жалба от фирма "Ванади“ ЕООД срещу бездействие от страна на общината. Последва светкавично решение за прекратяване, подписано от заместник-кмета инж. Хакъ Сакъбов като възложител, заради "неотстраними нарушения“, свързани с принципите на равнопоставеност и свободна конкуренция.

Причини за прекратяването на първата процедура

Комисията в първата процедура се натъкна на сериозни пропуски в документацията, разкрити след две искания за разяснения от страна на фирми. Техническата спецификация на Община Пловдив не е съдържала конкретни характеристики за артикулите, което прави невъзможно подаването на равностойни оферти от кандидатите. Допълнително объркване внесе и липсата на яснота в кои точно помещения на дома ще бъде разпределено и монтирано новото оборудване – детайл, който е от критично значение за логистиката на доставчиците. Тъй като тези пропуски засягаха основните параметри на ЗОП-а и не можеха да бъдат коригирани в движение, градската управа беше принудена да спре поръчката.

Ремонтът отвътре

Комфорт и високи технологии за обитателите

Целта и на новата процедура, чийто възложител е кметът Костадин Димитров, е да осигури съвременни условия за живот на 192-мата обитатели на социалното заведение. Проектът предвижда всяка стая да получи изцяло нови легла, маси и шкафове, изработени от хипоалергенни материали без остри ръбове. Акцентът е поставен върху сигурността на възрастните хора чрез внедряване на модерни системи за повикване, видеонаблюдение и достъп до бърз интернет.

Строителният ремонт продължава по план

Административната пауза около обзавеждането обаче не повлия на мащабните строителни дейности по самата сграда. Изпълнител на голямата реконструкция е фирма "Запрянови - 03“ ООД. Тя спечели предишна поръчка с оферта от над 14,2 млн. лева с ДДС. Ремонтът обхваща основната 7-етажна сграда, кухненския блок със столовата и двуетажната секция, която осигурява топла връзка с медицинския сектор, библиотеката и дневните зали, цялостно обновяване на покривите, полагане на топлоизолация, вътрешно преустройство за достъпна среда, изграждане на нови рампи на входовете и инсталиране на системи за сигурност.

По време на ремонта отвън

Модерни зони за отдих и рехабилитация

Проектното решение обръща сериозно внимание и на вътрешния двор. Около съществуващата дървена беседка ще бъде изградена открита фитнес площадка със специализирани уреди за рехабилитация. В парковата среда се обособяват зони за рекреация с перголи, нова алейна мрежа, кът за игра на петанк и допълнителна беседка. Предвижда се и пълна реновация на ажурната ограда на имота, придружена от санитарна сеч на опасната растителност.

Временно настаняване в бивша болница

Докато трае пълната модернизация на базата, възрастните хора и обслужващият персонал са настанени временно на четвъртия етаж в сградата на бившата белодробна болница "Кудоглу“. Обитателите на дома ще трябва да изчакат финализирането на новата процедура, за да може веднага след края на строителните дейности да влязат в изцяло обновени и обзаведени стаи.