Общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта" в Пловдив обяви свободна позиция за главен инженер в отдел "Безопасност на движението". Конкурсът ще се извърши по документи и след проведено събеседване, предава Plovdiv24.bg.

Кандидатите трябва да имат висше техническо образование, с 4-та или по-висока квалификационна група по електробезопасност, минимум 5 години професионален опит, да притежават компютърна грамотност и работа с офис техника MS Office, свидетелство за управление на МПС (СУМПС) "B“ категория.

Главният инженер по безопасност на движението контролира текущото състояние на средствата за сигнализация на пътищата/улиците на територията на община Пловдив, като планира действията по поддръжката и ремонта на светофарните уредби, във връзка с безопасността на движението; изготвя ежемесечна справка за дейността на отдела; прави предложения за подобряване на организацията на работа в отдела/направлението и предлага необходимото кадрово осигуряване. Отговаря на сигнали на граждани; извършва административна дейност, свързана с изпълнение на договори и др.

Възнаграждение за позицията е съгласно утвърденото длъжностно разписание на предприятието и според съответния доказан професионален опит.