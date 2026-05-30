Зони с ниски емисии от транспорт се въвеждат в центъра на Пловдив от 1 октомври 2026 г. Без дебати, с 38 гласа "за", нито един "против" и 3 "въздържал се" пловдивските общински съветници одобриха предложението на кмета Костадин Димитров да се забрани навлизането на стари автомобили в централната част на града, предава Plovdiv24.bg.
Обособяването на зони с ниски емисии от транспорт е по програма "Околна среда“. Проектът е на стойност 2 761 289,32 евро, от които съфинансирането е 219 000 евро с ДДС. Продължителността му е 36 месеца. Средства от общинския бюджет ще бъдат инвестирани в поддръжка на системата за автоматизиран контрол на навлизане и движение на МПС в зоните, проектиране и авторски надзор за изграждане на стълбове за автоматизиран контрол чрез камери в зоните с ниски емисии за навлизане и движение на моторни превозни средства, изпускащи вредни вещества на територията на общината.
В рамките на проекта в Пловдив ще бъдат изградени зони с ниски емисии от транспорт - малък и голям ринг.
Малкият ринг обхваща територията от бул. "Руски“, бул. "Цар Борис III Обединител“, бул. "Христо Ботев" и бул. "Шести септември“. Считано от 1 октомври до 30 април, се въвежда забрана за движение на МПС с първа и втора екологична група.
Големият ринг обхваща зоната заключена между бул. "Копривщица“, бул. "Източен“, бул. "Христо Ботев“ и бул. "България“. Забраната там обаче ще влезе в сила за периода 1 октомври 2027 - 30 април 2028 г.
ултрас1926
преди 43 мин.
Ами направете целогодишна забраната ве кауни.Колите на газ и метан кво ги прайм, които са в тази група а в същото време таралясник с по голяма група ще одуши града.Да ва ева и в управниците, то затова 3 000 000 си биха камшика от тая кочина.
leone
преди 1 ч. и 16 мин.
Със градските автобуси таралясници какво правим, сигурно ще прелитат...?!?
Кьосев
преди 6 ч. и 7 мин.
Същата схема като таблата по спирките. Ще "усвоят" едни пари за камери, табели и прочее, като накрая нищо няма да се ползва. Така е и в Капана - 10 пъти се слагат нови бариери, камери за достъп и т.н. и накрая всеки си прави каквото си иска там. Влиза се свободно и т.н.
Незнам
преди 6 ч. и 48 мин.
Е най-накрая някакво умно решение! Таралясниците и тези хитрите с коли за 50 бона и изтърбушен катализатор (щото всички така правили) в гаража или на скрап! Относно ВАС и другите тъпотии с вятъра просто си личи колко сте интелигентни. Хора не показвайте глупостите си на всеослушание! Нито ВАС е отменил групите (отменено е стикерчето), нито е нужно да се кара вятър да спира да духа (всъщност е точно обратното).
Бобъp
преди 7 ч. и 22 мин.
Ще ми ограничат дедовия. ВАС се произнесе по отношение "еко групите" и има влязло в сила съдебно решение. С Решение №6673 от 19.06.2025 година по адм.дело № 4418/2025 година, Върховен административен съд (ВАС)– петчленен състав, II колегия, окончателно отменя разпоредбите на параграф 23, точка 1, буква „б“ от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, обн. ДВ бр. 38/08.05.2018 г. и чл. 38, ал.1 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, обн. ДВ бр. 80/11.09.2020 г., в частта на текста „и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, в който е отразена екологичната група по чл.37а, към която принадлежи МПС по чл.1, т.8“.
Рицар Джедай
преди 7 ч. и 25 мин.
А как ще забранят на вятъра да минава през тези зони ?
Кошмар
преди 7 ч. и 32 мин.
Имам ретро автомобил плащам данъци и годишен преглед както всички а ме ограничават ! Ще ви съдя !
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!