Зони с ниски емисии от транспорт се въвеждат в центъра на Пловдив от 1 октомври 2026 г. Без дебати, с 38 гласа "за", нито един "против" и 3 "въздържал се" пловдивските общински съветници одобриха предложението на кмета Костадин Димитров да се забрани навлизането на стари автомобили в централната част на града, предава Plovdiv24.bg.

Обособяването на зони с ниски емисии от транспорт е по програма "Околна среда“. Проектът е на стойност 2 761 289,32 евро, от които съфинансирането е 219 000 евро с ДДС. Продължителността му е 36 месеца. Средства от общинския бюджет ще бъдат инвестирани в поддръжка на системата за автоматизиран контрол на навлизане и движение на МПС в зоните, проектиране и авторски надзор за изграждане на стълбове за автоматизиран контрол чрез камери в зоните с ниски емисии за навлизане и движение на моторни превозни средства, изпускащи вредни вещества на територията на общината.

В рамките на проекта в Пловдив ще бъдат изградени зони с ниски емисии от транспорт - малък и голям ринг.

Малкият ринг обхваща територията от бул. "Руски“, бул. "Цар Борис III Обединител“, бул. "Христо Ботев" и бул. "Шести септември“. Считано от 1 октомври до 30 април, се въвежда забрана за движение на МПС с първа и втора екологична група.

Големият ринг обхваща зоната заключена между бул. "Копривщица“, бул. "Източен“, бул. "Христо Ботев“ и бул. "България“. Забраната там обаче ще влезе в сила за периода 1 октомври 2027 - 30 април 2028 г.