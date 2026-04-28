Безлихвен заем от бюджета на община Пловдив в размер на 1 милион евро по проекта за замяна на кюмбетата с екологични уреди за отопление иска заместник-кметът "Екология и здравеопазване" Иван Стоянов. Предложението ще се обсъжда на предстоящата сесия на пловдивския общински съвет на 30 април. Проектът "Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление - фаза 2" се финансира по Програма "Околна среда 2021-2027". В проекто решението е записано, че заемът ще бъде възстановен по бюджетната сметка на общината след одобряване на средствата от финансиращия орган, най-късно до 31 декември 2026 г.

За изпълнение на основните дейности по проекта са сключени договори по три дейности: информационна компания сред населението; техническа подкрепа; демонтаж и предоставяне за рециклиране на стари високоемисионни отоплителни уреди (печки и котли) за битово отопление, работещи с дърва и/или въглища; доставка и монтаж и гаранционна поддръжка на екологосъобразни уреди/ системи за отопление по три обособени позиции - за климатици, радиатори, термопомпи и вентилаторни конвектори.

До момента има постъпили 2711 броя заявления за участие от жители на Община Пловдив в програмата. Сключени са 1 778 договора с крайни потребители. Към 15.04.2026 г. (включително) в 1440 бр. жилища са монтирани 2624 нови климатици. Старите отоплителни уреди в 5 жилища са подменени с термопомпи. Доставени и монтирани са уреди за битово отопление с пелети в 47 жилища. Доставени са радиатори в 39 бр. жилища/домакинства; вентилаторни конвектори - 3 бр. Общо 1686 бр. печки, котли и камини са демонтирани.

След приемане на извършената работа по договорите се извърша плащане по издадените от съответните изпълнители фактури и след това се изпраща междинно/окончателно искане за плащане (технически и финансов отчет) към УО на ПОС 2021-2027 г. за възстановяване на средствата, се казва в предложението. След извършване на проверки по искането за плащане исканите средства се верифицират. Графикът на плащане към изпълнителите е забавен поради продължилата почти година проверка по законосъобразност на процедурата за "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление". Договорът е законосъобразно сключен - пише в Решение №55/11.03.2026 г. на Ръководителя на УО на ПОС 2021-2027 г.