Община Пловдив започва подготовка за реалното въвеждане на Зони с ниски емисии (ЗНЕ) на своята територия. Част от процедурата, която трябва да започне тази есен предвижда изработката и доставката на специални указателни табели, които ще информират шофьорите за навлизането и напускането на районите с ограничение за замърсяващи автомобили.

Поръчката обхваща производството на общо 195 броя табели. Тези артикули ще бъдат доставяни след писмена заявка от страна на администрацията до избран изпълнител. Договорът с бъдещия партньор на общината ще бъде със срок на действие от 36 месеца, като проектът е ключова част от стратегията на града за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез регулиране на транспортните потоци, информира Plovdiv24.bg.

Прогнозната стойност за изработката на информационните знаци е 28 775,51 евро с ДДС. Важен детайл е, че към момента на обявяване на поръчката финансирането все още не е окончателно осигурено. Изпълнението ще стартира едва след като Община Пловдив сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по програма "Околна среда“ 2021-2027 г., която финансира мерки за чист въздух.

Крайният срок, в който заинтересованите фирми могат да подадат своите оферти за участие в търга, е 30 апр 2026. Самите табели трябва да бъдат изработени в пълно съответствие с техническите спецификации, заложени в документацията, за да гарантират ясна и видима информация за всички участници в движението.

Възложител на поръчката е Иван Стоянов, заместник-кмет "Екология и здравеопазване“.

Plovdiv24.bg припомня, че общинските съветници на Пловдив приеха наредба за създаване на две зони (малък ринг и голям ринг), в които ще е забранено движението на определени автомобили съответно от 1 октомври 2026 г. и 1 октомври 2028 г.

Малкият ринг включва пространството между булевардите "Руски", "Христо Ботев", "Цар Борис III Обединител" и " Шести септември". Забраната влиза в сила от 1 октомври 2026 г. и ще важи само през зимния период до 30 април за автомобили с екологична група 1 и с бензинови двигатели и за групите 1 и 2 за дизелови.

Големият ринг обхваща територията между булевардите "Христо Ботев", "Копривщица", "България" и "Източен". Забраната ще влезе в сила от 1 октомври 2028 г., само за зимния период до 30 април всяка следваща година. Ще важи за коли от 1-ва и 2-ра екогрупи на бензин и за 1, 2 и 3-та дизел. В целия град ще е забранено отоплението с твърдо гориво.

Според текста на документа зоните ще бъдат сигнализирани с пътни знаци, табели, както и с пътни знаци и/или електронни табла с променящо се съдържание, изписани на български и на английски език, чрез които на водачите на МПС се указват въведените ограничения и/или забрани.

Право за навлизане и движение в определените зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за автомобилите, независимо от екологичната група на МПС, имат хората - ползватели от домакинството, собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните с ниски емисии на вредни вещества, с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.

Гражданите с право се включват в електронна база данни на Община Пловдив и ще получават пропуск за една година.

Община Пловдив ще подсигури и автоматизиран контрол в екологичните зони на град. Проектът на стойност над 171 хиляди евро с ДДС предвижда поставяне на стълбове с камери, които ще следят за навлизането на замърсяващи автомобили в центъра.

Системата от камери ще следи автоматично за спазване на правилата.