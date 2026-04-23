Камион на общинското предприятие "Чистота" буквално обгази част от центъра на Пловдив, видя репортер на Plovdiv24.bg. Това се случи около 9.30 часа тази сутрин в района на кръстовището между булевард "Княгиня Мария Луиза" и улица "Петко Д. Петков".

Миризмата от изгорелите газове беше наистина брутална, а освен всичко останало гъстата димна завеса създаде предпоставка за възникване на пътнотранспортно произшествие, защото видимостта за останалите шофьори драстично се намали. Трябваше да минат десетина секунди, докато вятърът разсее дима.

Планове за по-чист въздух в Пловдив

Plovdiv24.bg припомня, че общинските съветници на Пловдив приеха наредба за създаване на две зони (малък ринг и голям ринг), в които ще е забранено движението на определени автомобили съответно от 1 октомври 2026 г. и 1 октомври 2028 г.

Малкият ринг включва пространството между булевардите "Руски", "Христо Ботев", "Цар Борис III Обединител" и " Шести септември". Забраната влиза в сила от 1 октомври 2026 г. и ще важи само през зимния период до 30 април за автомобили с екологична група 1 и с бензинови двигатели и за групите 1 и 2 за дизелови.

Големият ринг обхваща територията между булевардите "Христо Ботев", "Копривщица", "България" и "Източен". Забраната ще влезе в сила от 1 октомври 2028 г., само за зимния период до 30 април всяка следваща година. Ще важи за коли от 1-ва и 2-ра екогрупи на бензин и за 1, 2 и 3-та дизел. В целия град ще е забранено отоплението с твърдо гориво.

Според текста на документа зоните ще бъдат сигнализирани с пътни знаци, табели, както и с пътни знаци и/или електронни табла с променящо се съдържание, изписани на български и на английски език, чрез които на водачите на МПС се указват въведените ограничения и/или забрани.

Право за навлизане и движение в определените зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за автомобилите, независимо от екологичната група на МПС, имат хората - ползватели от домакинството, собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните с ниски емисии на вредни вещества, с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.

Община Пловдив ще подсигури и автоматизиран контрол в екологичните зони на град. Проектът на стойност над 171 хиляди евро с ДДС предвижда поставяне на стълбове с камери, които ще следят за навлизането на замърсяващи автомобили в центъра.

Системата от камери ще следи автоматично за спазване на правилата.