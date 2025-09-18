© Близо час и половина отне на пловдивските общински съветници обсъждането на Наредбата за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух в Пловдив. С нея се създават две зони - малък ринг и голям ринг, в които ще е забранено движението на определени автомобили съответно от 1 октомври 2026 г. и 1 октомври 2028 г. Документът беше приет с 40 гласа "за", 5 "против" и 4 "въздържал се, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Малкият ринг включва пространството между булевардите "Руски", "Христо Ботев", "Цар Борис III Обединител" и " Шести септември". Забраната влиза в сила от 1 октомври 2026 г. и ще важи само през зимния период до 30 април за автомобили с екологична група 1 и с бензинови двигатели и за групите 1 и 2 за дизелови.



Големият ринг обхваща територията между булевардите "Христо Ботев", "Копривщица", "България" и "Източен". Забраната ще влезе в сила от 1 октомври 2028 г., само за зимния период до 30 април всяка следваща година. Ще важи за коли от 1-ва и 2-ра екогрупи на бензин и за 1, 2 и 3-та дизел. В целия град ще е забранено отоплението с твърдо гориво.



Заместник-кметът по транспорт Александър Държиков разясни, че има разлика между екологична група и екологична категория и с наредбата се въвеждат забрани за автомобили над определена възраст.



"Шофирането на автомобил в Пловдив трябва да стане лукс. Централната градска част трябва да стане само за туризъм и забавления. Никой не е длъжен да осигурява допуск на леки автомобили. Трябва да бъде сложен край на това, че някой иска да бръмчи от единия край на града до другия. Общината е длъжна да осигури добро качество на живот на своите граждани и тази наредба е в правилната посока" - заяви Слави Георгиев от ГЕРБ.



Според текста на документа зоните ще бъдат сигнализирани с пътни знаци, табели, както и с пътни знаци и/или електронни табла с променящо се съдържание, изписани на български и на английски език, чрез които на водачите на МПС се указват въведените ограничения и/или забрани.



Право за навлизане и движение в определените зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за автомобилите, независимо от екологичната група на МПС, имат хората - ползватели от домакинството, собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните с ниски емисии на вредни вещества, с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.



Гражданите с право се включват в електронна база данни на Община Пловдив и получават пропуск за една година.



