ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Гласуваха забрана за движение на стари автомобили в центъра на Пловдив
Малкият ринг включва пространството между булевардите "Руски", "Христо Ботев", "Цар Борис III Обединител" и " Шести септември". Забраната влиза в сила от 1 октомври 2026 г. и ще важи само през зимния период до 30 април за автомобили с екологична група 1 и с бензинови двигатели и за групите 1 и 2 за дизелови.
Големият ринг обхваща територията между булевардите "Христо Ботев", "Копривщица", "България" и "Източен". Забраната ще влезе в сила от 1 октомври 2028 г., само за зимния период до 30 април всяка следваща година. Ще важи за коли от 1-ва и 2-ра екогрупи на бензин и за 1, 2 и 3-та дизел. В целия град ще е забранено отоплението с твърдо гориво.
Заместник-кметът по транспорт Александър Държиков разясни, че има разлика между екологична група и екологична категория и с наредбата се въвеждат забрани за автомобили над определена възраст.
"Шофирането на автомобил в Пловдив трябва да стане лукс. Централната градска част трябва да стане само за туризъм и забавления. Никой не е длъжен да осигурява допуск на леки автомобили. Трябва да бъде сложен край на това, че някой иска да бръмчи от единия край на града до другия. Общината е длъжна да осигури добро качество на живот на своите граждани и тази наредба е в правилната посока" - заяви Слави Георгиев от ГЕРБ.
Според текста на документа зоните ще бъдат сигнализирани с пътни знаци, табели, както и с пътни знаци и/или електронни табла с променящо се съдържание, изписани на български и на английски език, чрез които на водачите на МПС се указват въведените ограничения и/или забрани.
Право за навлизане и движение в определените зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за автомобилите, независимо от екологичната група на МПС, имат хората - ползватели от домакинството, собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните с ниски емисии на вредни вещества, с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.
Гражданите с право се включват в електронна база данни на Община Пловдив и получават пропуск за една година.
Обсъждането може да гледате в прикаченото видео
|Още по темата:
|общо новини по темата: 477
|предишна страница [ 1/80 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Гласуваха 300 000 лева за обследване на дърветата в Пловдив
12:17 / 18.09.2025
Николай Гюров: Костадин Димитров ще остане в историята като кмета...
11:06 / 18.09.2025
Поискаха оставката на Иван Стоянов, нарекоха го некомпетентен
10:15 / 18.09.2025
"Имитация на дейност и самодоволство": Атакуваха управлението на ...
09:35 / 18.09.2025
Отложиха делото срещу Рангел Бизюрев
09:44 / 18.09.2025
Майката на убития Митко: Това не е нормално
09:12 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS