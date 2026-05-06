Община Пловдив започва подготовка за реалното въвеждане на Зоните с ниски емисии (ЗНЕ) на своята територия от есента, като за целта две фирми вече се състезават за изработката на указателните табели. Процедурата по закона за обществени поръчки предвижда доставката на общо 195 знака, които ще информират водачите за ограниченията при навлизане в екологичните райони.

Кандидатите за изпълнение на поръчката са “Кастело“ ООД и ЕТ "Рекламна агенция АБ – Анелия Минкова“, информира Plovdiv24.bg. Офертите на двете дружества предстои да бъдат отворени, като избраният партньор ще сключи договор за период от 36 месеца. Прогнозната стойност на проекта е 28 775,51 евро с ДДС.

Възложител на обществената поръчка е заместник-кмета по "Екология и здравеопазване“ Иван Стоянов. Реализацията на проекта се случва след безвъзмездна финансова помощ по програма "Околна среда“ 2021-2027 г.

Въвеждането на ограниченията ще се осъществи поетапно в двете зони:

Малък ринг: Обхваща зоната между булевардите "Руски“, "Христо Ботев“, "Цар Борис III Обединител“ и "Шести септември“. Ограниченията влизат в сила от 1 октомври 2026 г..

Голям ринг: Включва територията между булевардите "Христо Ботев“, "Копривщица“, "България“ и "Източен“. Забраните тук стартират от 1 октомври 2028 г..

Забраните ще важат само за зимния период ( от октомври до април всяка година) и ще засягат автомобили от по-ниските екологични групи. Жителите с постоянен адрес в зоните ще имат право на достъп чрез включване в електронна база данни на Общината, като ще получават едногодишни пропуски.

Припомняме, че за да се гарантира спазването на правилата, администрацията предвижда и автоматизиран контрол чрез система от камери на стойност над 171 хиляди евро. Мерките са част от цялостната стратегия на града за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез регулиране на транспортния трафик.