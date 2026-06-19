Виртуозният американски пианист Ерик Лу ще бъде специален гост на тазгодишното издание на "Класик Open Air“, което ще се проведе тази вечер на надлеза на ул. "Гладстон“ в Пловдив. Събитието е с вход свободен и предлага богата програма за деца и възрастни.

Музикалният празник ще започне още следобед с изпълнения на младите таланти от Академия Опера Пловдив. Те ще представят откъси от популярни детски бродуейски мюзикъли, сред които "Матилда“, "Оливър Туист“, "Вълшебникът от Оз“, "Пинокио“, "Мери Попинз“ и "Злосторница“.

Кулминацията на вечерта ще бъде участието на световноизвестния американски пианист Ерик Лу, който ще изпълни Концерт за пиано и оркестър №1 от Пьотр Илич Чайковски. На сцената той ще си партнира с оркестъра на Опера Пловдив под диригентството на белгийския маестро Ерик Ледерхандлер. В програмата са включени и популярни оперни арии, изпълнени от солисти на Опера Пловдив.

След концерта публиката ще има възможност да се наслади на специален пърформанс на балета на Опера Пловдив, който ще представи фрагменти от легендарния мюзикъл "Коса“.

"Класик Open Air“ се организира от Опера Пловдив и е част от Културния календар на града. Събитието обещава незабравима вечер, в която класическата музика, операта, балетът и мюзикълът ще се срещнат под открито небе в сърцето на Пловдив.