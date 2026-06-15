Автобус на градския транспорт по линия 10 аварира в сутрешния час пик на бул. "Княгиня Мария Луиза" в Пловдив. На мястото веднага е пристигнал екип на полицията, за да регулира трафика и да обезопаси района около закъсалото превозно средство.

За инцидента информира Plovdiv24.bg, позовавайки се на сигнали и кадри от мястото на събитието. Своевременната реакция на органите на реда е предотвратила по-сериозни инциденти в натовареното сутрешно движение.

Зад авариралия рейс е позициониран служебен автомобил на полицията с включени специални светлини. Така е подпомогнал преминаването на останалите превозни средства, като предупреждава навреме водачите за проблемът на пътя. В авариралото превозно средство на градския транспорт не е имало пътници.

ГАЛЕРИЯ: Закъсал рейс по линия 10 затрудни трафика в Пловдив: Намеси се полиция ‹ ›

Инцидентът е създал сериозни предпоставки за задръствания в района. Преминаването на други големи машини е било силно затруднено, като малко по-късно друг автобус е успял да се размине със закъсалия колега в лявата лента с минимално разстояние, тъй като габаритите и страничните огледала на превозните средства са пречели на свободния ход.