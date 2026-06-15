Важно съобщение от община "Родопи" за нови цени на междуселищните автобусни билети.

Цената на автобусните билети по направленията между Пловдив и селата Белащица, Брестовица, Златитрап, Оризари, Цалапица, Храбрино, Първенец и Марково е променена.

Билетът за тези, които се движат с обществен транпорт между Златитрап-Брестовица и Първенец-Храбрино, също е с нова цена.

Въпреки че местната управа направи опити да задържи цената, резкият скок на дизела принуди превозвачите да поискат увеличение на билетите за обществен транспорт с между 10% и 15%.

Промяната влиза в сила от днес, 15.06.2026 година, съобщиха от администрацията на района.

Нови цени: