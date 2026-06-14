На 14 юни времето в България ще бъде предимно слънчево и приятно топло. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца, но през деня постепенно ще се понижава и ще се доближи до обичайните стойности.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, със слаб вятър от запад-северозапад. В неделя слънчевото време ще преобладава в повечето райони. Следобед облачността временно ще се увеличи над Източна България и планинските райони, където на отделни места са възможни краткотрайни превалявания. Вятърът ще бъде умерен от запад-северозапад.

Максималните температури ще се движат между 25° и 31°, а в Пловдив се очакват около 30°.

Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива временна облачност, като само на изолирани места се очакват слаби валежи. Вятърът ще бъде умерен, а по високите върхове – силен от северозапад.

Температурите ще достигнат около 19° на 1200 метра надморска височина и около 12° на 2000 метра.

По Черноморското крайбрежие денят ще започне със слънчево време. Следобед облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е между 18° и 19° по Северното Черноморие и между 20° и 22° по Южното Черноморие. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Очаква се денят да предложи добри условия за разходки, туризъм и почивка на открито, като вероятността за валежи остава малка и ограничена до отделни райони на страната.