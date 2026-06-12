Попфолк изпълнителят Никола Праматаров, по-известен с артистичния си псевдоним Никсън, е починал на 43-годишна възраст. Тъжната новина стана известна чрез публикация във Facebook профила на неговата майка - популярната през 90-те години певица Каролина. Към момента причината за смъртта не е официално оповестена.

Никсън остава едно от емблематичните имена от златната ера на българския попфолк. Той влиза в историята на жанра като един от първите тийн идоли у нас. Музикалната му кариера започва едва на 16-годишна възраст, когато издава дебютния си албум. Две години по-късно на пазара излиза и вторият му музикален проект, а младият изпълнител бързо се превръща във фаворит на публиката и печели прозвището "детето чудо на попфолка“.

Никола Праматаров е син на попфолк певицата Каролина и издава двата си албума – "Пич от класа“ и "Стопроцентов мъжкар“ – с плевенската музикална компания "Меджик мюзик“. Сред най-популярните му песни са "Далавера“, "Руса птичка“, "Плейбой бар“ и "Пич от класа“, които остават разпознаваеми и до днес сред почитателите на жанра.

Една от последните публикувани снимки на Никсън в социалните мрежи

След периода на голяма популярност Никсън постепенно се оттегля от музикалната сцена. През следващите години името му се появяваше в медиите основно във връзка с лични проблеми и борбата му с наркотичната зависимост. Той има няколко присъди за притежание на наркотични вещества и прекарва известно време в затвора.

След освобождаването си певецът живее в Гърция заедно със семейството си, където преминава лечение в клиника за наркозависими. По-късно се установява във Великобритания. Никсън е баща на две деца.