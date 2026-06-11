Първият в страната дрон за водно спасяване вече е внедрен и работи на плаж "Бутамята“ (Butamyata Bay), за да подпомогне по-бързата реакция при инциденти и да повиши сигурността на летовниците. Модерното решение се въвежда в отговор на задълбочаващото се предизвикателство с намирането на квалифицирани кадри по Черноморието.

Кризата за спасители по Черноморието

Намирането на достатъчно квалифицирани спасители се превръща в изключително сериозно предизвикателство за плажовете по Черноморието с всяка изминала година. Този проблем засяга целия туристически сектор, въпреки полаганите усилия и предоставянето на добри условия за работа от страна на концесионерите. Поради тази причина се търсят алтернативни и допълнителни начини, които да подпомогнат дейността на екипите на брега и да осигурят по-висока скорост при реакция в критични ситуации.

Ролята на новата технология на плажа

Въвеждането на дрона за водно спасяване няма за цел да замени изцяло човешката грижа, натрупания опит и физическото присъствие на специалистите на плажа. Новата технология е замислена изцяло като допълнителен и ефективен инструмент в подкрепа на спасителния екип. Безопасността на плажуващите е постоянна отговорност, която изисква съчетание от добра организация, подготвени хора и съвременни технологични решения.

Отправя се и апел към всички посетители да бъдат изключително внимателни, когато влизат във водата, да се съобразяват изцяло с инструкциите и указанията на спасителите на брега и да се наслаждават на почивката си отговорно.