В социалната мрежа Фейсбук се появи видео, на което е заснета шофьорка на 92 години. Така поне твърди човекът, който е качил кадрите по-рано днес. На тях се вижда как възрастната шофьорка се качва в опела си, след като преди това е заредила в близката бензиностанция.

Публикацията предизвика множество коментари - от това как на подобна възраст пенсионерите изобщо не трябва да шофират, до това, че на видеото се чува подигравателен смях, което не прави чест на свидетелите на клучката.

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