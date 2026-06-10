В социалната мрежа Фейсбук се появи видео, на което е заснета шофьорка на 92 години. Така поне твърди човекът, който е качил кадрите по-рано днес. На тях се вижда как възрастната шофьорка се качва в опела си, след като преди това е заредила в близката бензиностанция.
Публикацията предизвика множество коментари - от това как на подобна възраст пенсионерите изобщо не трябва да шофират, до това, че на видеото се чува подигравателен смях, което не прави чест на свидетелите на клучката.
Коментарите:
- На какво се смеят? Просташко е! Повечето от срещите де няма и да достигнат до тези години! А на бабата явно и е нужен този автомобил. Да е жива и здрава, и за където е тръгнала - винаги да стига невредима!
- Няма ли кой да Ви направи хора? Вместо да се хилите, да бяхте и помогнали! За катастрофа, предизвикана от 90-годишен, не съм чувала, а и никакви нарушения на Закона за движение по пътищата не видях да направи жената.
- Така като я гледам, корсичката няма ожулено или ударено, с изключение на предната броня, на която се е обелила боята от времето. Нищо смешно не виждам.
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